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جورجينا أصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمملكة

مجلة إيطالية: عائلة رونالدو عشقت الحياة بالرياض

2023-01-28 الساعة 4:29
مجلة إيطالية: عائلة رونالدو عشقت الحياة بالرياض
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أحب كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز الحياة في المملكة، حيث يُنظر إلى الزوجين على أنهما عشقا الحياة في الرياض.

حياة فخمة

وقالت مجلة “Tatler” الإيطالية أن رونالدو عشق الحياة في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الحياة الفخمة لرونالدو داخل المملكة.

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وانتقل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، بعد توقيع صفقة بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني مع فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

يتحدى نفسه

وأوضحت المجلة،نقلًا عن الصحفي البريطاني بيرس مورجان الذي أجرى مقابلة مثيرة للجدل مع رونالدو، إن اللاعب البرتغالي يفعل ما فعله طوال مسيرته، وهو ما يمنحه ميزة على ميسي، حيث أنه يتحدى نفسه في بلد جديد وبدوري جديد أيضًا، في وقت تشهد فيه كرة القدم تطور كبير بالشرق الأوسط، كما شهدنا في مونديال قطر حيث بلغ المغرب نصف النهائي وتغلبت المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين الحائز على لقب المونديال.

وأضاف مورجان: أعتقد أن النصر قدم لرونالدو عرضًا مذهلاً، وأعتقد أن التحدي الجديد المتمثل في رفع مكانة كرة القدم في منطقة جديدة من العالم، في نهاية حياته المهنية المذهلة.

وعندما سُئل مورجان عما إذا كان رونالدو سعيدًا، أجاب مورغان: “بالتأكيد، كان الانتقال إلى المملكة خطوة كبيرة لرونالدو الذي قضى حياته في أوروبا”.

شعبية جورجينا

في غضون ذلك، حققت جورجينا رودريغيز نجاحًا كبيرًا على الساحة الاجتماعية في المملكة، وأفادت الصحيفة البريطانية أن تغطية ظهورها لأول مرة في حفل جوائز Joy Awards قد فاق بكثير تغطية فوز الممثلة الشهيرة صوفيا فيرغارا بلقب شخصية العام.

كما اعتاد رونالدو على الحياة الاجتماعية حيث ذهب مع وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إلى ليالي الدرعية بالرياض.

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