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جورجينا تنشر صوراً من رحلة بوليفارد وورلد

مجلة عالمية: رونالدو يقضي وقتًا مُمتعًا في الرياض

2023-01-17 الساعة 1:06
مجلة عالمية: رونالدو يقضي وقتًا مُمتعًا في الرياض
المواطن - ترجمة : هال عبدالرحمن

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ما زالت أصداء صفقة انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، تُلقي بظلالها على الصحافة العالمية، بعد انتقاله إلى الرياض إثر تعاقده مع نادي النصر السعودي، فيما يقضي اللاعب العالمي أوقاتًا ممتعة بصحبة شريكته وأطفالهما في العاصمة السعودية.

وقت رائع

وقالت مجلة بيبول العالمية، في تقريرها اليوم الثلاثاء، إن رونالدو يقضي وقتًا مُمتعًا في الرياض، وكانت نشرت جورجينا رودريغيز، أمس الاثنين، صورًا برفقة رونالدو وأطفالها في بوليفارد وورلد، وهو إحدى المناطق الترفيهية ضمن مناطق موسم الرياض 2022، وكتبت باللغة الإسبانية “كم جميلة هي مدينة الرياض”.

وأضافت المجلة العالمية: يبدو أن رونالدو يستمتع بالتعرف على قاعدته الجديدة في الرياض. ونشر لاعب كرة القدم البرتغالي، أمس الاثنين، صوراً عبر حسابه على إنستغرام تظهر فيه عائلته وهم يشاهدون المعالم السياحية.

صور جورجينا

وقبل ذلك بأيام قليلة، نشرت جورجينا صورًا لها في محل لألعاب الأطفال وكتبت “الجنة”.

ومن المقرر أن يلعب كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي لكرة القدم، فيما منح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر لـ مباراة كأس موسم الرياض، الخميس المقبل أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

مباراة مرتقبة

وكشفت تقارير إعلامية عن نفاد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض، التي تُقام يوم 19 يناير الجاري بين فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن سعر التذكرة خلف المرمى يصل إلى 35 ريالًا، بينما سعر تذكرة جانب المنصة يصل إلى 40 ريالًا وسعر تذكرة الدرجة الأولى يصل إلى 60 ريالًا، بينما سعر تذكرة الدرجة الذهبية يصل إلى 1550 ريالًا.

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، يوم 19 يناير عند الساعة الثامنة مساءً، على إستاد الملك فهد الدولي.

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