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مجلة عربية شهيرة تعلن عن وظيفة متعلقة برونالدو

2023-01-12 الساعة 12:07
مجلة عربية شهيرة تعلن عن وظيفة متعلقة برونالدو
المواطن - فريق التحرير

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نشرت مجلة إماراتية شهيرة إعلانًا غير مسبوق لتوظيف مراسل خاص في السعودية لتغطية أخبار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل مؤخرًا لنادي النصر السعودي.

التفاصيل

وكشفت مجلة أريبيان بزنس الإماراتية، وهي مجلة تختص بالأعمال، في إعلانها المثير عن فتحها باب توظيف صحفي لشغل منصب مراسل رونالدو.

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وكتبت المجلة على موقعها أنها ستعين مراسل رونالدو مكرس بدوام كامل في الرياض مع استكمال النجم العالمي انتقاله للنصر.

وأردفت تبحث أريبيان بزنس عن مراسل رونالدو، والمتقدمون للوظيفة مدعوون للتقدم من دول المنطقة لوظيفة بدوام كامل في العاصمة السعودية الرياض.

وأفاد ماثيو أملوت مدير التحرير في أريبيان بزنس: يعد رونالدو أكبر نجم ويمثل أهم حدث في الكوكب، في الرياضة التي تمثل قطاعًا قائمًا بذاته، ولذلك فهي تستحق مراسلًا مكرسًا لرونالدو بالكامل، ويضع انتقال رونالدو إلى السعودية الرياضة العربية على المسرح العالمي بقوة، وسيلعب المتقدم الناجح للوظيفة مع أريبيان بزنس دورًا محوريًّا في تقديم تغطية لائقة على هذه الظاهرة الحيوية التي تتكشف أمامنا.

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