مجلس التعاون يدين حرق المصحف بالدنمارك: استفزاز يؤجج مشاعر المسلمين

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إقدام المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وذلك في خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة والتي من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.
وأكد الدكتور الحجرف موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف، خلاف ما تكرر من هذه الممارسات المؤسفة في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات من الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وبشكلٍ عاجل إلى تحمل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.