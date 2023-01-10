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وافق على تقرير وزارة الدفاع

مجلس الشورى يناقش تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية

2023-01-10 الساعة 3:59
مجلس الشورى يناقش تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية
المواطن - واس

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عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

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تفاصيل جلسة الشورى

ووافق المجلس خلال جلسته على عددٍ من مذكرات التفاهم ومشاريع الاتفاقيات، من ضمنها الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الاتصالات الوطنية في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما وافق على مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال خدمات النّقل الجويّ.
وجاءت موافقة المجلس على مذكرتي التفاهم ومشروع الاتفاقية بعد أنْ قدّمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقاريرها بشأن ذلك، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

الشورى

تقرير وزارة الدفاع

وفي شأنٍ آخر، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1442 / 1443هـ وذلك بعد أنْ استمع المجلس إلى تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي.
وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية التي عقدها اليوم ناقش المجلس مقترح مشروع تعديل عددٍ من مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14 / 8 / 1394هـ، المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس ، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مشروع التعديل تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السلامة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى بعض أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيال التقرير، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

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