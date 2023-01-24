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في العديد من التخصصات

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف للعمل في الرياض

2023-01-24 الساعة 12:37
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف للعمل في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس قسم إدارة المناقصات والعقود:

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  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
  • محترف المشتريات الدولي المعتمد (CIPP) أو مدير العقود المهنية المعتمد (CPCM) أو مدير سلسلة التوريد المعتمد (CSCM) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط).
  • خبرة: أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في المناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود
  • يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

مدير أول لخدمات التكنولوجيا:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  • شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أو Six Sigma أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.
  • معرفة لوائح NCA
  • مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم
  • خبرة: أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي
  • خبرة في تطوير الحلول الإلكترونية ، والتكامل ، وتجربة المستخدم ، وإدارة قواعد البيانات ، وإدارة الشبكة ، وإدارة مركز البيانات ، وعمليات أمن تكنولوجيا المعلومات ، وعمليات ودعم تكنولوجيا المعلومات ، وعمليات التطبيقات والدعم.
  • يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

مدير التخطيط الرقمي والمشاريع:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة
  • محترف معتمد من SOA (SOACP) أو شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) أو أهداف التحكم للمعلومات والتقنيات ذات الصلة (COBIT) أو محترف إدارة المشاريع (PMP) أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.
  • مستوى اللغة الإنجليزية: متقدم.
  • خبرة: أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 4 سنوات على الأقل من الخبرة في دور قيادي
  • خبرة في إدارة المشاريع والمشتريات والعقود وهندسة المشاريع وضمان الجودة
  • يفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

محلل تخطيط وتطوير المفوض السامي:

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على مؤهلات معتمدة من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM CP) أو محترف في الموارد البشرية (PHR) أو معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) أو أي شهادة أخرى معادلة.
  • المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي).
  • خبرة: 0-3 سنوات من الخبرة ذات الصلة
  • خبرة في مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليل الوظائف ومشاركة الموظفين
  • يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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