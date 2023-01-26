مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص وظيفية في مجال المطاعم و الضيافة بمدينة الخبر، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
العمل بالمطاعم العالمية التالية:
– Cheese Cake Factory.
– PF Chang’s.
– Texas Roadhouse.
– Raising Cane’s.
– طاقم خدمة.
– طباخ رئيسي .
– مساعد طباخ.
– مضيف.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]