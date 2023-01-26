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التقديم متاح بدءاً من اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات

2023-01-26 الساعة 9:12
مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر فرص وظيفية في مجال المطاعم و الضيافة بمدينة الخبر، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

العمل بالمطاعم العالمية التالية: 

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– Cheese Cake Factory.
– PF Chang’s.
– Texas Roadhouse.
– Raising Cane’s.

الوظائف المتاحة:

– طاقم خدمة.
– طباخ رئيسي .
– مساعد طباخ.
– مضيف.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

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