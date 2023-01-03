مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم

أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض (رجال / نساء) في مجال المطاعم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: – طاهٍ مبتدئ.

– طباخ تجهيز.

– مساعد طباخ.

– طاقم خدمة.

– مقدم طعام. قد يهمّك أيضاً تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية الدخول مجاني لـ ونتر وندرلاند لمن يرتدي زي الأميرات والأمراء الليلة موقع العمل: – في أحد المطاعم التالية (تشيزكيك فاكتوري – تكساس روود هاوس – بي اف تشانغز – ريزينج كينز – شيك شاك – بينك بيري). المتطلبات: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- مبادئ باللغة الإنجليزية.

3- يفضل من لديه خبرة في مجال الطبخ والمطاعم. المزايا والحقوق الوظيفية: – راتب أساسي – بدل سكن – بدل نقل.

– تأمين طبي.

– عمولات شهرية

– دورات تطويريه وتدريبية.

– بطاقة تخفيض للموظف وبطاقتين للأهل أو للأصدقاء على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/10 هـ الموافق 2023/01/03م. طريقة التقديم: – تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]