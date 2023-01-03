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مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم

2023-01-03 الساعة 9:02
مجموعة الشايع الدولية توفر وظائف بالرياض في مجال المطاعم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض (رجال / نساء) في مجال المطاعم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– طاهٍ مبتدئ.
– طباخ تجهيز.
– مساعد طباخ.
– طاقم خدمة.
– مقدم طعام.

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موقع العمل:

– في أحد المطاعم التالية (تشيزكيك فاكتوري – تكساس روود هاوس – بي اف تشانغز – ريزينج كينز – شيك شاك – بينك بيري).

المتطلبات:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- مبادئ باللغة الإنجليزية.
3- يفضل من لديه خبرة في مجال الطبخ والمطاعم.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– راتب أساسي – بدل سكن – بدل نقل.
– تأمين طبي.
– عمولات شهرية
– دورات تطويريه وتدريبية.
– بطاقة تخفيض للموظف وبطاقتين للأهل أو للأصدقاء على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/10 هـ الموافق 2023/01/03م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

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