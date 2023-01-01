مجموعة فتيحي القابضة تعلن توزيع 11 مليون ريال أرباح على المساهمين

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أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م، من رصيد الأرباح المبقاة، بقيمة 11 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول فإن عدد الأسهم المستفيدة بلغ 27,500,000 سهمًا بواقع 40 هللة للسهم الواحد فيما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية إلى 4%.
وقالت الشركة إن الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وقالت الشركة إنه سيتم توزيع الأرباح بمشيئة الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية في البنوك المحلية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
وأهابت الشركة بالمساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم بشكل مباشر. وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين على الرقم (0122604200).