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توفير 866 وظيفة لأبناء وبنات المحافظة

محافظ حفر الباطن يرعى حفل تخرج الكلية التقنية ويدشن ملتقى التوظيف

2023-01-03 الساعة 3:46
محافظ حفر الباطن يرعى حفل تخرج الكلية التقنية ويدشن ملتقى التوظيف
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم الثلاثاء، ملتقى التوظيف الأول الذي يستهدف توفير 866 وظيفة لأبناء وبنات حفر الباطن.

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تخرج حملة البكالوريوس

كما رعى الأمير منصور حفل تخرج الدفعة الأولى من حملة البكالوريوس من طلاب الكلية التقنية، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبد الواحد ورئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر وعدد من المسؤولين.

واطلع محافظ حفر الباطن على المشاريع الابتكارية لمتدربي ومتدربات الكليات التقنية في مختلف تخصصاتهم.

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