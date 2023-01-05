محاولة رجلين لإشعال النار بشركة تنتهي بحرقهما

وثق فيديو صادم، شخصين يسكبان ما يبدو أنه وقود على الأرض بجانب مبنى لشركة لخدمات الهجرة في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنياـ فأشعلا النار ليحترقا معها عن طريق الخطأ.

بلاغ الحريق

وبعد إشعال النيران، تلقت إدارة الإطفاء في مقاطعة كيرن بلاغات لما اعتقدوا في البداية أنه حريق أرضي خارج مشروع صغير بين شارعي Nile وCam Primavera.

بطريق الخطأ

وتبين لاحقًا من المعاينة أن اثنين مشتبه بهما أشعلا النار في شركة لخدمات الهجرة، وبعد ذلك أشعلا النار بنفسيهما عن طريق الخطأ أيضًا.