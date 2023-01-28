محكمة أمريكية تفرج عن مقطع الهجوم على زوج نانسي بيلوسي

سمحت محكمة أمريكية بنشر مقطع فيديو يظهر الهجوم الذي وقع أكتوبر الماضي، بالمطرقة على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي.

وتظهر لقطات كاميرا يعلقها شرطي على صدره، لحظة وصول قوة أمنية إلى منزل نانسي بيلوسي، ومواجهة مهاجم زوجها بول، ويوثق قوة من شرطة سان فرانسيسكو تدخل منزل بيلوسي ليلة 28 أكتوبر الماضي، حيث ترى المهاجم دافيد ديبابي يقيد يد بول ويمسك مطرقة.

وفي الفيديو تطلب الشرطة من المهاجم إسقاط المطرقة، إلا أنه يباغت بهجوم قوي على بول، 82 عامًا، والذي بدا مستسلمًا تمامًا، ثم تتدخل الشرطة بعد لحظات وتسيطر على المهاجم.

رد فعل نانسي بيلوسي على الفيديو

وقالت نانسي بيلوسي في بيان، الجمعة، إنها لا تنوي على الإطلاق رؤية فيديو الهجوم الذي كان من الممكن أن يودي بحياة زوجها، مضيفة: لن أدلي بأي تصريحات أخرى حول هذه القضية، ولكن أشكر الناس على التمنيات الطيبة.

ويُذكر أنه تم نشر الفيديو بعد أن حكم قاضي المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، ستيفن إم مورفي، بناءً على طلب قانوني من منافذ الأخبار بأنه لا يوجد سبب للإبقاء على اللقطات سرية.

وكان قد أُصيب زوج نانسي بيلوسي بكسر في الجمجمة وإصابات في ذراعيه ويديه وخضع لعملية جراحية بعد الهجوم.

التهم الموجهة للمهاجم

ويواجه المهاجم العديد من التهم، بما في ذلك الاعتداء بسلاح مميت والشروع في القتل، علمًا بأن وثائق المحكمة تُظهر أن المهاجم خطط لاحتجاز رئيسة مجلس النواب السابقة، التي لم تكن في المنزل وقت الهجوم، كرهينة، وكسر ركبتيها إذا كذبت عليه.