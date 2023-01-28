محكمة أمريكية تفرج عن مقطع الهجوم على زوج نانسي بيلوسي

فرنسا وألمانيا وأمريكا تحذر رعاياها في تركيا من هجمات عدائية رونالدو يبحث عن طباخ براتب 21 ألف ريال شهريًا الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق بوتين يخطط لضربة جديدة في ذكرى مرور عام على الحرب أم شجاع تروي رحلتها مع حياكة السدو في مهرجان الكليجا 14 فيلم الفصل 295 يوثق أحداث 2022 في المملكة ولي العهد يشهد سباق فورمولا إي الدرعية أمير قطر يصل الرياض وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن مدرب الفيحاء: الاتحاد أفضل فريق سعودي لكننا سنهزمه
سمحت محكمة أمريكية بنشر مقطع فيديو يظهر الهجوم الذي وقع أكتوبر الماضي، بالمطرقة على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي.
وتظهر لقطات كاميرا يعلقها شرطي على صدره، لحظة وصول قوة أمنية إلى منزل نانسي بيلوسي، ومواجهة مهاجم زوجها بول، ويوثق قوة من شرطة سان فرانسيسكو تدخل منزل بيلوسي ليلة 28 أكتوبر الماضي، حيث ترى المهاجم دافيد ديبابي يقيد يد بول ويمسك مطرقة.
وفي الفيديو تطلب الشرطة من المهاجم إسقاط المطرقة، إلا أنه يباغت بهجوم قوي على بول، 82 عامًا، والذي بدا مستسلمًا تمامًا، ثم تتدخل الشرطة بعد لحظات وتسيطر على المهاجم.
وقالت نانسي بيلوسي في بيان، الجمعة، إنها لا تنوي على الإطلاق رؤية فيديو الهجوم الذي كان من الممكن أن يودي بحياة زوجها، مضيفة: لن أدلي بأي تصريحات أخرى حول هذه القضية، ولكن أشكر الناس على التمنيات الطيبة.
ويُذكر أنه تم نشر الفيديو بعد أن حكم قاضي المحكمة العليا في سان فرانسيسكو، ستيفن إم مورفي، بناءً على طلب قانوني من منافذ الأخبار بأنه لا يوجد سبب للإبقاء على اللقطات سرية.
وكان قد أُصيب زوج نانسي بيلوسي بكسر في الجمجمة وإصابات في ذراعيه ويديه وخضع لعملية جراحية بعد الهجوم.
ويواجه المهاجم العديد من التهم، بما في ذلك الاعتداء بسلاح مميت والشروع في القتل، علمًا بأن وثائق المحكمة تُظهر أن المهاجم خطط لاحتجاز رئيسة مجلس النواب السابقة، التي لم تكن في المنزل وقت الهجوم، كرهينة، وكسر ركبتيها إذا كذبت عليه.