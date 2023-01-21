محمد الدعيع يهاجم صالح الصقري: لا يحق لك الحكم علي !

هاجم محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودية الأسبق، صالح الصقري لاعب الاتحاد الأسبق، بعد حديث الأخير عن خسارة المنتخب السعودي من ألمانيا بنتيجة 8-0 في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وكان الدعيع تحدث مسبقًا عن أن قوة إضاءة ملعب سابورو دومي في اليابان، الذي استضاف مباراة السعودية وألمانيا كانت سببًا في خسارة الأخضر بتلك النتيجة الكبيرة، بجانب عدم توفيقه في صد معظم أهداف المنتخب الألماني.

ما قاله صالح الصقري

وقال الصقري حول تصريحات الدعيع في برنامج ” مع عزيز” على قناة SSC : ” هذا كلام عجيب، كيف تكون إضاءة الملعب هي السبب هذا ملعب مُعد لنهائيات كأس العالم 2002 وكان وقتها متطورًا للغاية، هذا كلام عجيب صراحة”.

وأضاف الصقري عن عقد نادي الطائي: ” الطائي تفاوض معي وكان وقتها درجة أولى، ولكنني فضلت الرحيل إلى الاتفاق بعد نهاية مشواري مع الاتحاد”.

رد محمد الدعيع

ورد الدعيع اليوم بتغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” للأسف يا صالح أسأت لنفسك قبل أن تُسيء لزملائك ولجماهير الاتحاد وكلامك عن الطائي مردود عليك، من قبل الجمهور اللي وقف معك، أما حديثك عني فوجودك خارج التشكيلة في مباراة السعودية وألمانيا وجلوسك في المدرج، لا يعطيك الحق بالحكم علي”.

وكان صالح الصقري لعب مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا عام 2000 في لبنان، وشارك مع الأخضر في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان وكأس الخليج عام 2002.