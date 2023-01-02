محمد العنزي: أتمنى وجود ميسي بجانب رونالدو في النصر .. والهلال استحق العقاب

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أعرب الناقد الرياضي محمد العنزي عن أمنياته بانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف النصر واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.
محمد العنزي: #النصر لم يستفد من منع تسجيل #الاتحاد و #الهلال وليس فرعًا لأي أحد.قد يهمّك أيضاً
🔴 مبروك عليهم محمد كنو ومبروك لنا #رونالدو وقد نرى ميسي بجانبه 👀🔥#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrcVpW#MBC1 pic.twitter.com/fT3AkYkMFz
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 1, 2023
وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الهلال والاتحاد استحقا العقوبة في قضية كنو وحمدالله، كان يجب عليهما دراسة القوانين جيدًا قبل الدخول في الصفقتين”.
وأضاف العنزي: “تصرف الهلال الخاطئ حرمه من الدخول في المنافسة على صفقة رونالدو، وبالطبع صفقة رونالدو أهم من صفقة محمد كنو”.
وتابع: “النصر قادر على أن يُخلص أي صفقة، الهلال والنصر تنافسا على ضم تاليسكا، والنصر حسم الصفقة لصالحه”.
وأضاف: “أتمنى وجود ميسي في النصر مع رونالدو، والحلم يكون علم، لماذا لا يتحقق هذا الأمر سنرى”.