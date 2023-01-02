محمد العنزي: أتمنى وجود ميسي بجانب رونالدو في النصر .. والهلال استحق العقاب

أعرب الناقد الرياضي محمد العنزي عن أمنياته بانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف النصر واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الهلال والاتحاد استحقا العقوبة في قضية كنو وحمدالله، كان يجب عليهما دراسة القوانين جيدًا قبل الدخول في الصفقتين”.

وأضاف العنزي: “تصرف الهلال الخاطئ حرمه من الدخول في المنافسة على صفقة رونالدو، وبالطبع صفقة رونالدو أهم من صفقة محمد كنو”.

وتابع: “النصر قادر على أن يُخلص أي صفقة، الهلال والنصر تنافسا على ضم تاليسكا، والنصر حسم الصفقة لصالحه”.

وأضاف: “أتمنى وجود ميسي في النصر مع رونالدو، والحلم يكون علم، لماذا لا يتحقق هذا الأمر سنرى”.