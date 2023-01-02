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معربًا عن أمنياته

محمد العنزي: أتمنى وجود ميسي بجانب رونالدو في النصر .. والهلال استحق العقاب

2023-01-02 الساعة 1:02
محمد العنزي: أتمنى وجود ميسي بجانب رونالدو في النصر .. والهلال استحق العقاب
المواطن - محمد سمعه

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أعرب الناقد الرياضي محمد العنزي عن أمنياته بانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف النصر واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث العنزي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “الهلال والاتحاد استحقا العقوبة في قضية كنو وحمدالله، كان يجب عليهما دراسة القوانين جيدًا قبل الدخول في الصفقتين”.

وأضاف العنزي: “تصرف الهلال الخاطئ حرمه من الدخول في المنافسة على صفقة رونالدو، وبالطبع صفقة رونالدو أهم من صفقة محمد كنو”.

وتابع: “النصر قادر على أن يُخلص أي صفقة، الهلال والنصر تنافسا على ضم تاليسكا، والنصر حسم الصفقة لصالحه”.

وأضاف: “أتمنى وجود ميسي في النصر مع رونالدو، والحلم يكون علم، لماذا لا يتحقق هذا الأمر سنرى”.

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