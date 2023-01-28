محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم

أوضح الناقد الرياضي محمد العنزي أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا سيبقى في منصبه، كمدرب للفريق الكروي الأول بنادي النصر حتى نهاية موسم 2022/2023.

ورد العنزي على تغريدة متابع برنامج ” أكشن مع وليد” كان يسأل عن مصير المدرب الفرنسي قائلًا: ” المدرب باق رغم أخطائه الكارثية حتى نهاية الموسم، صحيح أن أخطاءه كلفت النصر توديع السوبر السعودي لكنه باق”.

طلب جارسيا

وكانت تقارير إعلامية كشفت رغبة المدرب الفرنسي في التخلص من 2 من لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النصر بعد الخروج من بطولة كأس السوبر السعودي.

وقال الإعلامي عبدالمجيد بن طالب عبر حسابه في “تويتر”: “حسب ما وصلني، جارسيا طالب بالاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي مشاريبوف والبحث عن بديل لهما”.

يذكر أن جارسيا كان حمّل البرتغالي كريستيانو رونالدو مسؤولية الخسارة من نادي الاتحاد أول أمس الخميس في السوبر قائلًا في المؤتمر الصحفي: “رونالدو أهدر فرصة إحراز الهدف الأول في الشوط الأول، وتلك الفرصة غيّرت مجرى المباراة”.

وتابع مدرب النصر: “لا فرق بين لاعب سعودي أو أجنبي، وارتكبنا بعض الأخطاء، والاتحاد كان أكثر ذكاءً ونجح في استغلالها”.

وواصل: “خسرنا بطولة السوبر السعودي لكننا لا نزال في صدارة دوري المحترفين السعودي، واللاعب الإيفواري كونان كان عائدًا من الإصابة ولم أشركه أساسيًّا ونواف بوشل انضم لنا حديثًا لذلك لم أشركه من البداية أيضًا”.