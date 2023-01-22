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ضمن منافسات الجولة الـ14

محمد العويس أساسيٌّ في تشكيل الهلال ضد أبها

2023-01-22 الساعة 5:07
محمد العويس أساسيٌّ في تشكيل الهلال ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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اقتحم حارس المرمى محمد العويس التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مباراته ضد أبها التي ستُقام، مساء اليوم الأحد.

مشاركة محمد العويس

وأعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن التشكيل الرسمي لفريقه الهلال ضد أبها، حيث دفع بالحارس محمد العويس بدلًا من عبدالله المعيوف الذي جلس على مقاعد البدلاء، بعد تعرضه لانتقادات لتذبذب مستواه هذا الموسم.

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محمد العويس
العويس – المصدر @Alhilal_FC

وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي؛ محمد العويس، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، لوسيانو فييتو وصالح الشهري.

الهلال ضد أبها
تشكيل الهلال – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل أبها، كالتالي؛ ديفيس إيباسي، رياض شراحيلي، صالح العمري، ساري عمرو، أمين عطوشي، عبدالفتاح آدم، أروش ماتيتش، سعد ناطق، نواف الصعدي، سعيد حمسل وسعد بقير.

أبها
تشكيل أبها – المصدر @abhaFC

مباراة الهلال ضد أبها

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على نظيره الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الزعيم في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

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