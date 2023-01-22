محمد العويس أساسيٌّ في تشكيل الهلال ضد أبها

محمد العويس أساسيٌّ في تشكيل الهلال ضد أبها الأسهم السعودية تغلق مرتفعة الفريق البسامي: تزويد الدوريات الأمنية بمنظومة تكشف المطلوبين خلال سيرها بالشارع فيفا عن مشاركة رونالدو اليوم: حُلم طفولة الكثيرين سيتحقق 85 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC الدفاع المدني يحذر أهالي الرياض والقصيم من أمطار غزيرة شرط ريال مدريد للتفاوض مع مبابي السديس يصدر ١٥٠ قرارًا تطويريًا وإنشاء ١٠ إدارات جديدة في الحرمين الصلابة الدفاعية سلاح النصر غموض مصير فيريرا مع نادي الزمالك
اقتحم حارس المرمى محمد العويس التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مباراته ضد أبها التي ستُقام، مساء اليوم الأحد.
وأعلن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن التشكيل الرسمي لفريقه الهلال ضد أبها، حيث دفع بالحارس محمد العويس بدلًا من عبدالله المعيوف الذي جلس على مقاعد البدلاء، بعد تعرضه لانتقادات لتذبذب مستواه هذا الموسم.
وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي؛ محمد العويس، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، غوستافو كويلار، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، لوسيانو فييتو وصالح الشهري.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل أبها، كالتالي؛ ديفيس إيباسي، رياض شراحيلي، صالح العمري، ساري عمرو، أمين عطوشي، عبدالفتاح آدم، أروش ماتيتش، سعد ناطق، نواف الصعدي، سعيد حمسل وسعد بقير.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على نظيره الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يقع الزعيم في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.