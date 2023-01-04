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بعد تذبذب نتائج الهلال

محمد العويس يترقب المشاركة أساسيًا

2023-01-04 الساعة 2:23
محمد العويس يترقب المشاركة أساسيًا
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مشاركة حارس المرمى محمد العويس أساسيًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل تذبذب المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

محمد العويس يسعى للمشاركة

وأبدى محمد العويس مؤخرًا غضبه من عدم المشاركة، وذلك على الرغم من تألقه مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.

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دوري روشن - محمد العويس في مونديال 2022
العويس – المصدر @SaudiNT

وقد يدفع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بالعويس خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال المقبلة، وذلك نظرًا لتراجع مستوى حارسه الأساسي عبدالله المعيوف في المواجهات الأخيرة.

وأعربت الجماهير الهلالية عن غضبها من المستوى الذي ظهر عليه عبدالله المعيوف، وطالبت باستبعاده من التشكيل الأساسي، كما حملته مسؤولية التعادل أمام ضمك؛ وفقدان نقطتين هامتين، لتعود مشاركة محمد العويس إلى الوجهة مجددًا.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

وأًثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن رغبة محمد العويس في الرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لضمان المشاركة بشكل أساسي والحفاظ على تواجده في المنتخب السعودي.

محمد العويس
العويس – المصدر @Alhilal_FC

الاتحاد ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا أمام الشباب، فيما يقع الهلال في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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