محمد العويس يترقب المشاركة أساسيًا

تترقب الجماهير مشاركة حارس المرمى محمد العويس أساسيًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل تذبذب المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

محمد العويس يسعى للمشاركة

وأبدى محمد العويس مؤخرًا غضبه من عدم المشاركة، وذلك على الرغم من تألقه مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.

وقد يدفع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بالعويس خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال المقبلة، وذلك نظرًا لتراجع مستوى حارسه الأساسي عبدالله المعيوف في المواجهات الأخيرة.

وأعربت الجماهير الهلالية عن غضبها من المستوى الذي ظهر عليه عبدالله المعيوف، وطالبت باستبعاده من التشكيل الأساسي، كما حملته مسؤولية التعادل أمام ضمك؛ وفقدان نقطتين هامتين، لتعود مشاركة محمد العويس إلى الوجهة مجددًا.

وأًثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن رغبة محمد العويس في الرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لضمان المشاركة بشكل أساسي والحفاظ على تواجده في المنتخب السعودي.

الاتحاد ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال، مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا أمام الشباب، فيما يقع الهلال في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.