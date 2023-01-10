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محمد بن سلمان
باستطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية للعام الثاني على التوالي

محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022

2023-01-10 الساعة 1:22
محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022
المواطن - فريق التحرير

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فاز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022” وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

الأصوات المشاركة

وحصل الأمير محمد بن سلمان على (7 ملايين و399 ألفاً و451 صوتاً)، ما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونًا و877 ألفًا و546 صوتًا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

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تحطيم الرقم القياسي

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها الأمير محمد بن سلمان الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.

وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد (2 مليون و950 ألفًا و543 صوتًا)، بواقع 24.8% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث بـ (مليون و387 ألفا و497 صوتًا)، بواقع 11.7% من إجمالي أصوات المشاركين.

وجاء ترتيب مراكز باقي القادة العرب المشاركين في الاستطلاع على النحو التالي:

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