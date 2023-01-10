محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك
فاز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بلقب “القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022” وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.
وحصل الأمير محمد بن سلمان على (7 ملايين و399 ألفاً و451 صوتاً)، ما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونًا و877 ألفًا و546 صوتًا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.
وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها الأمير محمد بن سلمان الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.
وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد (2 مليون و950 ألفًا و543 صوتًا)، بواقع 24.8% من إجمالي الأصوات.
فيما حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث بـ (مليون و387 ألفا و497 صوتًا)، بواقع 11.7% من إجمالي أصوات المشاركين.
وجاء ترتيب مراكز باقي القادة العرب المشاركين في الاستطلاع على النحو التالي: