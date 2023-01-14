محمد بن فهد يستمتع بأمطار روضة التنهات

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، في مخيمه بروضة التنهات بالرياض، هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.
ووثق مقطع فيديو متداول، الأمير محمد بن فهد، وهو يقف مع عدد من الأشخاص لمتابعة ومشاهدة هطول الأمطار الغزيرة والأجواء الجميلة في التنهات.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض: (الرياض العاصمة – الخرج – المزاحمية- القويعية- المجمعة- الزلفي- الغاط- شقراء- رماح- الدوادمي-عفيف-الأفلاج- وادي الدواسر).
وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ من اليوم السبت إلى يوم غد الأحد.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.