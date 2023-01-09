محمد عبده يعلق على بكائه لحظة تكريمه في حفل التميز الإعلامي

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علق الفنان محمد عبده عن لحظة بكائه خلال تكريمه في حفل جائزة التميز الإعلامي مؤخرًا.
تغنى بالوطن فخرًا ودَمعت عيناه حبًّا؛ الفنان #محمد_عبده ومسيرة نصف قرن من تاريخ الأغنية الوطنية، في لحظة تكريم خاصة خلال حفل #جائزة_التميز_الإعلامي. pic.twitter.com/hdf6Su3Lvxقد يهمّك أيضاً
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 6, 2023
وقال فنان العرب خلال لقاء صحفي: الوطن مهما قدمنا له يظل جهد المقل، حب الناس وثقة معازيبي فيَّ وثقة المجتمع والناس في حبهم هذا أكبر تكريم وعلى رأسها هذه الجائزة.
وتابع: فضل من الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الدولة منذ 300 سنة حتى الآن لأنها نابعة من أرض طاهرة لا ترضى أبدًا إلا أن تكون في قمة الأخلاق وفي قمة الفكر.