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حب الناس أكبر تكريم

محمد عبده يعلق على بكائه لحظة تكريمه في حفل التميز الإعلامي

2023-01-09 الساعة 2:13
محمد عبده يعلق على بكائه لحظة تكريمه في حفل التميز الإعلامي
المواطن - فريق التحرير

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علق الفنان محمد عبده عن لحظة بكائه خلال تكريمه في حفل جائزة التميز الإعلامي مؤخرًا.

حب الناس

وقال فنان العرب خلال لقاء صحفي: الوطن مهما قدمنا له يظل جهد المقل، حب الناس وثقة معازيبي فيَّ وثقة المجتمع والناس في حبهم هذا أكبر تكريم وعلى رأسها هذه الجائزة.

وتابع: فضل من الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الدولة منذ 300 سنة حتى الآن لأنها نابعة من أرض طاهرة لا ترضى أبدًا إلا أن تكون في قمة الأخلاق وفي قمة الفكر.

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