محمد عبده يعلق على بكائه لحظة تكريمه في حفل التميز الإعلامي

علق الفنان محمد عبده عن لحظة بكائه خلال تكريمه في حفل جائزة التميز الإعلامي مؤخرًا.

حب الناس

وقال فنان العرب خلال لقاء صحفي: الوطن مهما قدمنا له يظل جهد المقل، حب الناس وثقة معازيبي فيَّ وثقة المجتمع والناس في حبهم هذا أكبر تكريم وعلى رأسها هذه الجائزة.

وتابع: فضل من الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الدولة منذ 300 سنة حتى الآن لأنها نابعة من أرض طاهرة لا ترضى أبدًا إلا أن تكون في قمة الأخلاق وفي قمة الفكر.