محمية الشمال تطلق أكبر مسابقة للصيد مطلع فبراير

حددت محمية الشمال للصيد المستدام الأول من فبراير المقبل انطلاق أكبر مسابقة من نوعه بالمملكة للصقاقير والمهتمين بالصيد.

فرص تنموية

وتسعى المحمية إلى المحافظة على الحيـاة الفطرية في المملكـة من خلال تطوير برنامـج ريادي للصيد المستدام والمعتمد على إكثار الطرائد بالأسر وإطلاقها في بيئة طبيعية، وتهدف لممارسة نشاط الصيد المنظم بأعــداد محـددة ودون الإضــرار بالحياة الفطرية، وتحقيق فرص تنموية للمجتمع المحلي وللمحمية وللمملكة بشكل عام، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة ، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة.

وأوضحت المحمية أنه وفقاً لشروط المسابقة سيتم تقييم الفرق المشاركة وتحديد الفائز بناءً على مجموعة من المعايير.

بدائل مستدامة

وتأتي المسابقة تزامناً مع إطلاق محمية الشمال للصيد المستدام التي دشنتها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مطلع ديسمبر الماضي بهدف توفير بدائل مستدامة لممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة دون الإضرار بالحياة الفطرية، والحد من الصيد غير القانوني، بهدف تقليل الأثر على الكائنات الفطرية، وإحياء الموروث الشعبي، وإنشاء وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الحياة البرية وتجارب المغامرة تثري تجربة الزوار والسياح.