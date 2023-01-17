السعودية تدعم المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب بـ 300 ألف دولار مخاطر جمة لتناول المسكنات على معدة فارغة المدني يحذر: أمطار غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة فوائد عديدة لمنقوع التين المجفف على الريق تحذير من تناول زيت الزيتون بكثرة السودان يستعين بأطباء نفسيين لمعرفة أسباب الطلاق النظام النباتي يؤثر على الذاكرة وزير الصحة يتسلم جائزة المستوى الذهبي على مسار الوزارات اكتشاف إنزيم يمنع الإصابة بعمى السكري الرئيس التونسي يصدر أمرًا رئاسيًّا بشأن الانتخابات التشريعية
يتناول بعض الأشخاص الأدوية على معدة فارغة، وقد يعد أخطرها تناول المسكنات على معدة فارغة العديد من الآثار الجانبية المعدية المعوية، بما في ذلك القرحة وحرقة في المعدة والقيء والغثيان والنزيف.
كذلك تسبب المسكنات، تمزقًا في المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة والإسهال والإمساك والتشنجات والشعور بامتلاء الغازات.
ويجب قبل استخدام المسكنات على معدة فارغة مراعاة المخاطر الخاصة بالجهاز الهضمي العلوي والسفلي قبل المسكنات.
ويتضاعف خطر حدوث نزيف الجهاز الهضمي أربع مرات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.
وفي حال إذا كان هناك تاريخ في عسر الهضم أو الحموضة المعوية أو قرحة هضمية أو نزيف مرتبط بالقرحة أو تهيج بطانة المعدة، يمكن أن يزيد استخدام المسكنات مع الكحول من مخاطر حدوث نزيف في المعدة.