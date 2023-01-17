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منها القرحة وحرقة بالمعدة والقيء والغثيان

مخاطر جمة لتناول المسكنات على معدة فارغة

2023-01-17 الساعة 1:40
مخاطر جمة لتناول المسكنات على معدة فارغة
المواطن - فريق التحرير

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يتناول بعض الأشخاص الأدوية على معدة فارغة، وقد يعد أخطرها تناول المسكنات على معدة فارغة العديد من الآثار الجانبية المعدية المعوية، بما في ذلك القرحة وحرقة في المعدة والقيء والغثيان والنزيف.

أعراض

كذلك تسبب المسكنات، تمزقًا في المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة والإسهال والإمساك والتشنجات والشعور بامتلاء الغازات.

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ويجب قبل استخدام المسكنات على معدة فارغة مراعاة المخاطر الخاصة بالجهاز الهضمي العلوي والسفلي قبل المسكنات.

ويتضاعف خطر حدوث نزيف الجهاز الهضمي أربع مرات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وفي حال إذا كان هناك تاريخ في عسر الهضم أو الحموضة المعوية أو قرحة هضمية أو نزيف مرتبط بالقرحة أو تهيج بطانة المعدة، يمكن أن يزيد استخدام المسكنات مع الكحول من مخاطر حدوث نزيف في المعدة.

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