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مخاطر صحية كبيرة للدجاج المقلي

2023-01-18 الساعة 9:51
مخاطر صحية كبيرة للدجاج المقلي
المواطن - فريق التحرير

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يعد الدجاج أحد أبرز مصادر البروتين، وهو من بين الأطعمة الأكثر شيوعًا في العالم، لكن هذا الغذاء قد يصبح مؤذيًا بشكل كبير، في حال جرى تحضيره بطريقة غير صحية مثل القلي في الزيت.

وتناول الدجاج المقلي لا يخلو من مخاطر صحية كبرى، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المتحولة، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عن موقع إيت ذيس.

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وتقدم الكثير من المطاعم، الدجاج المقلي إلى جانب بطاطس مقلية ومشروبات غازية، وهذا الأمر يزيد الطين بلة، فيتفاقم الأذى الذي يلحق بالصحة.

وتجذب وجبات الدجاج المقلي الكثير من الزبائن، بفعل سعرها المنخفض، وبحكم كونها من الأطعمة السريعة التي يمكن تناولها في مدة قصيرة على غرار السندويتشات.

ووفقًا لخبراء الصحة، فإن الدجاج المقلي يحدث تأثيرات سيئة للغاية، من بينها:

رفع مستوى الكوليسترول في الدم:

تفقد قطع الدجاج جزءًا من السوائل الموجودة في جزئها الخارجي، خلال عملية القلي، فتصبح مليئة بالدهون المتحولة وما يعرف بالكوليسترول السيء.

وفي حال أكثر الفرد من تناول الدجاج المقلي، فإن طبقات من الدهون ستتراكم على جدران الشرايين، مفاقمة بذلك خطر الإصابة بأمراض القلب.

زيادة الوزن بشكل تدريجي:

إذا كنت ممن يتناولون الدجاج المقلي باستمرار، فأنت معرض لزيادة الوزن بشدة، لأن الوجبة الواحدة تضم عددا كبيرا من السعرات الحرارية، كما أن تحضيرها يجري في الزيت، بعد طمرها في الطحين.

في بعض الأحيان، قد تكون وجبة صغيرة من الدجاج المقلي في حدود ألف سعرة حرارية، أي ما يقارب أو يفوق نصف احتياج الفرد من السعرات الحرارية في اليوم الواحد، على الأغلب.

السكري:

الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، تقود بشكل مباشر إلى الإصابة بالسكري، وهو ما يعني أن مرضا مزمنا يتربص بمن يكثرون من تناول الدجاج المقلي.

هذا دون الحديث عن عادة تقديم الدجاج المقلي مع الخبز ومشروبات غازية تضم نسبة عالية جدا من السكر.

تغير في المزاج:

يؤثر تناول الدجاج المقلي على إنتاج البكتيريا التي يحتاج إليها الجهاز الهضمي لدى الإنسان حتى يعمل بشكل جيد.

وبحسب الموقع، فإن تفاعل الهرمونات الذي يحصل في الجسم، إثر تناول الدجاج المقلي، يؤدي إلى تعكير المزاج.

زيادة احتمال الوفاة:

كشفت دراسة سابقة منشورة في مجلة الطب البريطانية، أن النساء اللائي تناولن وجبة من الدجاج المقلي لمرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد، يكن أكثر عرضة لخطر الوفاة بـ13 في المئة مقارنة مع النساء اللائي لا يأكلن أي طعام مقلي.

وبالتالي، فإن خفض أكل الدجاج المقلي إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع، من شأنه أن يساعد على عيش حياة أطول والاستمتاع بصحة أفضل.

 

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