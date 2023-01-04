مخالفة عجيبة على حدود ألمانيا لمركبة اتسعت لـ 23 شخصًا

رصدت الشرطة السويسرية تصرفًا غريبًا على الحدود مع ألمانيا، حيث ظهرت سيارة يستقلها 23 فردًا من العائلة نفسها، بينما لا تتسع المركبة سوى لـ 7 أشخاص فقط.

وقالت الشرطة إنها تفاجأت بهذا التصرف الغريب الذي حدث على الحدود السويسرية الألمانية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الشرطة الألمانية أن مسؤولًا في السلطات الجمركية أوقف صباح الاثنين السيارة التي تتّسع لسبعة ركاب وكانت تقل أفراد عائلة كبيرة متوجهين من بولندا إلى العاصمة السويسرية برن.

وأكدت الشرطة في بيان أن المسؤول السويسري تفاجأ مما رصده على الحدود بين بلدة فايل أم راين الألمانية ومنطقة بازل.

المركبة اتسعت للبالغين والأطفال

وأضاف البيان أن الأسرة التي تضم تسعة بالغين و14 طفلًا، مُنعت لفترة وجيزة من دخول سويسرا وتم إخطار السلطات الألمانية بالواقعة.

عقوبة غريبة

وبعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، سُمح للأسرة بدخول سويسرا لكن تم توقيع غرامة عليهم وهي منع أفرادها من التواجد جميعهم داخل المركبة، بحسب الشرطة وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية.

وأشارت الشرطة إلى أن سائق السيارة، وهو مقيم في سويسرا، قد يتلّقى غرامة؛ بسبب نقله ركابًا داخل سيارته بصورة غير آمنة مطلقًا.