Icon

قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا Icon حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك Icon ضجة على وسائل التواصل بسبب صورة لملعب غارق بالمياه Icon ماركوس أمارال يصل إلى جدة Icon سرقة بيانات 37 مليونًا من عملاء تي موبايل الأمريكية Icon ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة Icon مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل Icon أبراج ومبانٍ تتزين باللون الوردي احتفاءً بحفل الـ بلاك بينك بالرياض Icon فوائد أوراق الجوافة في مكافحة الأمراض Icon لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق العقوبة بحقه

مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل

2023-01-20 الساعة 10:58
مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبط مرور منطقة الرياض، اليوم الجمعة، قائد مركبة ارتكب مخالفة مرورية بعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.

تطبيق العقوبة

وبحسب ما ذكرت إدارة المرور على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فقد تم تطبيق العقوبة النظامية بحقه.

قد يهمّك أيضاً
Img

الكشف عن حكام لقاء الفيصلي والأهلي

Img

تجارب تعليمية وتفاعلية حية في معرض الرياض للفضاء الأحد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار
العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار

العالم
غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...
السعودية اليوم

غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...
الرياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...

السعودية اليوم
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...
العالم

لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...

العالم
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف