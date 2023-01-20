مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل

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ضبط مرور منطقة الرياض، اليوم الجمعة، قائد مركبة ارتكب مخالفة مرورية بعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.
وبحسب ما ذكرت إدارة المرور على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فقد تم تطبيق العقوبة النظامية بحقه.