مخالفو الذهب يهمشون شروط الرخصة المهنية وجولة رقابية تفضحهم

رصدت قناة الإخبارية، خلال تقرير لها، اليوم الأحد، إحدى الجولات الرقابية على أحد الأسواق التجارية، حيث تم ضبط الكثير من المخالفين.

وأشارت القناة إلى أن هناك أكثر من 127 ألف جولة رقابية شملت كل مناطق المملكة، والغرامات على المخالفين تجاوزت 14 مليون ريال.

الرخصة المهنية

وخلال الجولة الرقابية التي رصدتها القناة، تم ضبط العديد من تجار الذهب المخالفين لشروط الرخصة المهنية، وعند سؤالهم عن الرخصة المهنية خلقوا الأعذار للتهرب من المساءلة.

وأكدت القناة أن أول شرط من شروط العمل المهني في تجارة الذهب استخراج الرخصة المهنية، ومن شروط الحصول عليها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إلا أن الكثير يخلق الأعذار ويتستر على مزاولة المهنة لأكثر من عامين.