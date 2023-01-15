مخالفو الذهب يهمشون شروط الرخصة المهنية وجولة رقابية تفضحهم

رولا شامية تخرج عن صمتها وتنعى وديع جورج وسوف إتاحة حجز قطار الحرمين مباشرة إلى مكة أو المدينة من الخطوط السعودية سالم الدوسري: احتفالي بـ مباراة الهلال ضد العدالة رسالة لمن يقلل من قدراتي فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل فنانة مصرية تفجر مفاجأة بشأن زميلتها حنان ترك البرتقال الأحمر يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية التأشيرة والإقامة النظامية شرطا أداء مناسك الحج برشلونة يُمطر ريال مدريد بثلاثية ويُتوج بكأس السوبر الإسباني تسريب جديد يعيد قضية آثار الحكيم ورامز جلال للواجهة مجددًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20
رصدت قناة الإخبارية، خلال تقرير لها، اليوم الأحد، إحدى الجولات الرقابية على أحد الأسواق التجارية، حيث تم ضبط الكثير من المخالفين.
فيديو | مخالفو الذهب يهمشون شروط الرخصة المهنية، جولة رقابية تفضح التستر رغم مرور أكثر من عامين على شروط مزاولة بيع الذهبقد يهمّك أيضاً
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي pic.twitter.com/vbs6jes2fr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2023
وأشارت القناة إلى أن هناك أكثر من 127 ألف جولة رقابية شملت كل مناطق المملكة، والغرامات على المخالفين تجاوزت 14 مليون ريال.
وخلال الجولة الرقابية التي رصدتها القناة، تم ضبط العديد من تجار الذهب المخالفين لشروط الرخصة المهنية، وعند سؤالهم عن الرخصة المهنية خلقوا الأعذار للتهرب من المساءلة.
وأكدت القناة أن أول شرط من شروط العمل المهني في تجارة الذهب استخراج الرخصة المهنية، ومن شروط الحصول عليها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، إلا أن الكثير يخلق الأعذار ويتستر على مزاولة المهنة لأكثر من عامين.