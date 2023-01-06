Icon

وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon الذكاء الاصطناعي يكشف في 10 ثوانٍ سبب بكاء الرضع Icon النصر يسعى لتعزيز صدارته Icon مقتل صديق بوتين أثناء عبوره الشارع  Icon توقعات باستمرار الأمطار على 3 مناطق حتى المساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كانوا كقطع شطرنج عليه إخراجها من اللوحة

مخاوف من استهداف الأمير هاري بعد اعترافه بقتل 25 من طالبان

2023-01-06 الساعة 11:44
مخاوف من استهداف الأمير هاري بعد اعترافه بقتل 25 من طالبان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبرت صحيفة التايمز عن مخاوفها من استهداف الأمير هاري، مضيفة أن الدوق لطالما اعتبر هدفًا للإرهابيين ليس فقط بسبب وضعه الملكي، ولكن لأنه شارك مرتين في حرب أفغانستان، وهو ما جعله هدفًا لمنظمات إرهابية.

التفاصيل

وأضافت التايمز أن الأمير هاري، البالغ من العمر 38 عامًا، ناقش لأول مرة عدد مقاتلي طالبان الذين قتلهم بشكل شخصي، خلال خدمته العسكرية في أفغانستان عام 2008، وهو أمر من المرجح أن يزيد المخاوف المتعلقة بسلامته الشخصية، واستهدافه من قبل الحركة الأفغانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

بـ7 مسارات ومشاركة 60 جهة.. جائزة الأميرة صيتة تطلق غداً ملتقى “دراية”

Img

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة

وقال الأمير هاري في مذكراته المرتقب إصدارها الأسبوع المقبل، تحت عنوان البديل Spare: إنه قام بالتحليق حيث كان طيارًا لمروحية من طراز أباتشي، في ست مهام، أسفرت عن قتل عدة أشخاص.

وكان قد كشف الأمير هاري، نجل ملك بريطانيا، أنه قتل 25 عنصرًا من طالبان خلال خدمته العسكرية في أفغانستان عام 2008، الأمر الذي أثار المخاوف الأمنية من استهدافه من قبل الحركة الأفغانية.

وكتب الأمير هاري في مذكراته التي تم تسريبها في إسبانيا، في قلب المعركة لم يكن يفكر في رقم 25 كأشخاص، ولكن كقطع شطرنج كان عليه إخراجها من اللوحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال
كأس العالم

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال

كأس العالم
مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...

السعودية اليوم
دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...
السعودية اليوم

دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...
السعودية اليوم

مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...

السعودية اليوم
حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها
حصاد اليوم

حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها

حصاد اليوم
10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...
العالم

10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...

العالم
الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم