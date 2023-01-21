Icon

فينسنت أبو بكر يُغادر النصر ويحدد وجهته الجديدة Icon وظائف إدارية وهندسية وفنية بشركة نيوم Icon 27 وظيفة للجنسين عبر برنامج العمل عن بعد Icon أمن الوطن خط أحمر.. مروجو مادة الشبو يستهدفون تدمير الشباب Icon أرقام ماركوس أمارال قبل الانضمام للأهلي Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق Icon طلب وجبة من ماكدونالدز فحصل على 5 آلاف دولار بالخطأ Icon صاحب تذكرة فوق الخيال: كنت مستعدًّا للمزايدة حتى 25 مليون ريال Icon وليد الفراج: 5 قنوات أوروبية ستنقل مباريات النصر ولقاءات القمة بـ دوري روشن Icon توقعات بسحب رعدية ممطرة في الجوف للغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
صحة وطب‎
انتشار مقلق لسلالة الفيروس القاتل

مخاوف من تحول إنفلونزا الطيور لوباء بشري

2023-01-21 الساعة 11:58
مخاوف من تحول إنفلونزا الطيور لوباء بشري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دق علماء فيروسات ناقوس الخطر، بشأن إنفلونزا الطيور، بعد انتشار مقلق للفيروس القاتل بين حيوانات المنك، لافتين إلى احتمالية انتقاله إلى البشر واكتساح العالم.

تصاعد المخاوف

وتصاعدت المخاوف بين العلماء في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكدت الاختبارات أن سلالة “H5N1” تنتشر بين الثدييات.

قد يهمّك أيضاً
Img

سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا

Img

رابط الحب القوي بين أفراد الأسرة هو الأساس لحل أي مشكلة

ويعني هذا أنه من الممكن أن يكتسب العامل الممرض طفرات تسمح له بالانتشار بسهولة أكبر بين البشر، مما يساعده على إزالة أكبر عقبة منعته من اكتساح العالم.

خطط طوارئ

وقال خبير علم المناعة في معهد “فرانسيس كريك” في لندن، البروفيسور روبرت بيل: H5N1يجب أن تكون لدينا خطط طوارئ للقاحات بالفعل.

ووصفت عالمة الفيروسات في مركز الأمراض الفيروسية الناشئة بجامعة جنيف، إيزابيلا إيكرل، هذه التطورات بأنها مثيرة للقلق حقًا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وباء عالمي

وحذر خبراء آخرون من أن تفشي الفيروس بين حيوانات المنك، قد يؤدي إلى إعادة تركيب، أي عندما يقوم فيروسان بتبديل المادة الجينية لإنتاج هجين جديد.

وعلى مدى عقود، حذر العلماء من أن إنفلونزا الطيور هي أكثر الفيروسات احتمالية لإحداث وباء عالمي.

إصابة الإنسان

وأوضحوا أن هذا بسبب خطر إعادة التركيب، حيث أن المستويات العالية من سلالات الإنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور أيضًا.

وقد يؤدي هذا إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة للانتقال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن
آخر الاخبار

تاليسكا يواصل تألقه في دوري روشن

آخر الاخبار
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم...
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد على العاصمة المقدسة والجموم...

السعودية اليوم
إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد...
السعودية اليوم

إعادة فتح طريق الهدا من الاتجاهين بعد...

السعودية اليوم
السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار
العالم

السيسي يطمئن المصريين: ليس لدينا أزمة دولار

العالم
معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة
الرياضة

معاناة عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال مستمرة

الرياضة
زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن
العالم

زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن

العالم
الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي...
السعودية اليوم

الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي...

السعودية اليوم