مخاوف من تحول إنفلونزا الطيور لوباء بشري

دق علماء فيروسات ناقوس الخطر، بشأن إنفلونزا الطيور، بعد انتشار مقلق للفيروس القاتل بين حيوانات المنك، لافتين إلى احتمالية انتقاله إلى البشر واكتساح العالم.

تصاعد المخاوف

وتصاعدت المخاوف بين العلماء في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكدت الاختبارات أن سلالة “H5N1” تنتشر بين الثدييات.

ويعني هذا أنه من الممكن أن يكتسب العامل الممرض طفرات تسمح له بالانتشار بسهولة أكبر بين البشر، مما يساعده على إزالة أكبر عقبة منعته من اكتساح العالم.

خطط طوارئ

وقال خبير علم المناعة في معهد “فرانسيس كريك” في لندن، البروفيسور روبرت بيل: H5N1يجب أن تكون لدينا خطط طوارئ للقاحات بالفعل.

ووصفت عالمة الفيروسات في مركز الأمراض الفيروسية الناشئة بجامعة جنيف، إيزابيلا إيكرل، هذه التطورات بأنها مثيرة للقلق حقًا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وباء عالمي

وحذر خبراء آخرون من أن تفشي الفيروس بين حيوانات المنك، قد يؤدي إلى إعادة تركيب، أي عندما يقوم فيروسان بتبديل المادة الجينية لإنتاج هجين جديد.

وعلى مدى عقود، حذر العلماء من أن إنفلونزا الطيور هي أكثر الفيروسات احتمالية لإحداث وباء عالمي.

إصابة الإنسان

وأوضحوا أن هذا بسبب خطر إعادة التركيب، حيث أن المستويات العالية من سلالات الإنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة الإنسان بإنفلونزا الطيور أيضًا.

وقد يؤدي هذا إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة للانتقال.