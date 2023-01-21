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نشر آلاف عناصر الشرطة ونقاط التفتيش

مخاوف من حملة قمع جديدة في إيران

2023-01-21 الساعة 1:42
مخاوف من حملة قمع جديدة في إيران
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت مخاوف من عملية قمع أمني في مدينة زاهدان الإيرانية، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

انتشار الشرطة

ونقلت صحيفة الجارديان قلق متظاهرين من احتمال تخطيط أجهزة الأمن في إيران، للهجوم على مدينة زاهدان، التي شهدت هجوم مميت استهدف المدنيين العام الماضي.

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وتداولت الصحف أنباء بشأن نشر آلاف عناصر الشرطة في الشوارع، ونُصبت نقاط التفتيش الأسبوع الماضي في أنحاء المدينة، واعتقلت القوى الأمنية العديد من الأشخاص.

القناصة

وقال أحد السكان الإيرانيين للجارديان: إنه يخشى أن يطلق القناصة النار، فور خروج المتظاهرين إلى الشارع، في تكرار لما حدث منذ أشهر في مدينة زاهدان، وما بات يعرف بيوم الجمعة الأسود.

وذكرت الصحيفة أن 60 شخصاً قتلوا على يد قناصة في 20 سبتمبر خلال احتجاج على مقتل الشابة مهسا أميني.

اعتقال المتظاهرين

وأشارت الجارديان إلى أن أجهزة الإعلام الموالية للسلطة، نشرت مقطع فيديو يظهر ستة أشخاص اعتقلوا حديثا، خلال إطلاقهم النار على عناصر الأمن.

وذكرت معلومات عن زيارات يقوم بها أقارب المعتقلين إلى المحاكم في المدينة على أمل رؤية أبنائهم.

انتهاكات حقوقية

ونقلت عن ناشط في مجال حقوق الإنسان قوله إن إطلاق سراح القاصرين الموقوفين، يتعلق بشكل كامل بمزاج الحرس في ذلك اليوم.

وقال سكايلر طومسون، من منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، إنه كان من الصعب التحقق مما يجري في زاهدان وسط زيادة المراقبة وزيادة توقف خدمة الإنترنت.

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