مخرب جدارية بانكسي بأوكرانيا يواجه السجن 12 عامًا

يواجه الشخص الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لإزالة جدارية الفنان بانكسي في بلدة أوكرانية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً إذا ثبتت إدانته، وفقًا لوزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الاثنين.

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وأفاد مسؤولون أن العمل الفني الذي يصور امرأة ترتدي معطفًا وتضع قناع غاز وتحمل مطفأة حريق انتُزع من جدار في بلدة هوستوميل في الثاني من ديسمبر.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن الرجل الذي تعتقد أنه دبر العملية تلقى إخطار اشتباه.

وتابع بيان الوزارة أن قيمة جدارية الفنان البريطاني الشهير قدرت بأكثر من تسعة ملايين هريفنيا (243900 دولار).

وأردف حاول المجرمون نقل رسم الجرافيتي هذا بمساعدة ألواح خشبية ومادة البولي إيثيلين”.

ومضت الوزارة تقول “بفضل اهتمام المواطنين تمكنت الشرطة وقوى الأمن الأخرى من اعتقال المجرمين”.. وتم استرداد اللوحة الجدارية.

وتابع بانكسي أنه رسم الجدارية وستة رسوم أخرى في أماكن تضررت من القتال العنيف بعد العمليات العسكرية التي بدأت أواخر فبراير .