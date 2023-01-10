مدارس الحدود الشمالية تستأنف الدراسة الحضورية غدًا

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أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، استئناف عمل مدارسها حضوريًا غدًا الأربعاء، وفق التوجيه السابق عند الساعة التاسعة صباحًا.
وقالت الإدارة في بيان صادر عنه “تستأنف غدًا جميع مدارس تعليم الحدود الشمالية عملها حضوريًا، علمًا أن بدء اليوم الدراسي وفق التوجيه السابق عند الساعة التاسعة صباحاً، يومي الأربعاء و الخميس 18-19 /06 /1444 هـ”.