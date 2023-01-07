مدارس الحدود الشمالية تواصل عملها بالتوقيت الشتوي غدًا

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أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، مواصلة عمل مدارسها غدًا الأحد، بحسب التوقيت الرسمي (الدوام الشتوي).
ومن المقرر أن يبدأ الاصطفاف في مدارس المنطقة (بنين) الساعة 8 صباحًا، أما موعد الحصة الأولى فيبدأ الساعة 8:15 صباحًا.
فيما يبدأ الاصطفاف في مدارس المنطقة (بنات)، في تمام الساعة 7:45 صباحًا، أما موعد الحصة الأولى فيبدأ الساعة 8 صباحًا.
ويبدأ غدًا الأحد، الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر أن يحصل الطلاب على الإجازة المطولة الثانية بنهاية دوام الخميس المقبل الموافق 19 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 23 جمادى الآخرة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444هـ.