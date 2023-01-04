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مدارس الخرج والدلم تستقبل طلابها حضوريًّا غدًا

2023-01-04 الساعة 11:13
مدارس الخرج والدلم تستقبل طلابها حضوريًّا غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم الخرج، جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا؛ نظرًا للحالة الجوية المستقرة.

الدراسة حضوريًّا

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: نظرًا للحالة الجوية المستقرة، مدارس تعليم الخرج والدلم تستقبل طلابها وطالباتها حضوريًّا، يوم غدٍ الخميس 12/ 6/ 1444هـ.

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جامعة جدة

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة جدة على لسان متحدثها الحجاز الثقفي، جاهزيتها لاستقبال الطلبة غدًا لعودة الدراسة الحضورية بعد خفض درجة الإنذار.

ولفت متحدث جامعة جدة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن الجامعة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية من أجل سلامة الطلاب.

وتابع: الجامعة وفرت كافة السبل والإمكانات من أجل سلامة وراحة الطلاب ووفرت كذلك التطبيقات الحديثة لنظام التعلم الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية.

 

 

 

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