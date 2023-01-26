مدارس الملك فيصل تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية

أعلنت مدارس الملك فيصل في الرياض عن رغبتها في ضم كوادر تعليمية وإدارية من ذوي الكفاءة للعمل بالمدارس (بنين / بنات) في جميع المراحل الدراسية، للعام الدراسي القادم 1445هـ الموافق 2023/2024م، وذلك في كافة التخصصات التعليمية، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.