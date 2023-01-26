مدارس الملك فيصل تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية

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أعلنت مدارس الملك فيصل في الرياض عن رغبتها في ضم كوادر تعليمية وإدارية من ذوي الكفاءة للعمل بالمدارس (بنين / بنات) في جميع المراحل الدراسية، للعام الدراسي القادم 1445هـ الموافق 2023/2024م، وذلك في كافة التخصصات التعليمية، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- وظائف تعليمية (كافة التخصصات التعليمية).
2- وظائف إدارية (كافة التخصصات الإدارية).
– جميع المراحل الدراسية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.
– وأشارت مدارس الملك فيصل في الرياض، إلى إنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.