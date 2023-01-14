مداهمة التوطين تفضحهم.. متخفون بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الذهب

وثقت قناة “الإخبارية”، لحظة ضبط عدد من المخالفين المتخفين بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة ضبط عدد من المتسترين في أحد أكبر أسواق الذهب بالرياض والذين لا يمتلكون رخصة مهنية.

جولات رقابية مكثفة

وقال مراسل “الإخبارية”، إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر نفذ أكثر من 127 ألف جولة رقابية تشاركية شملت كل مناطق المملكة، لافتًا إلى أن الغرامات على المخالفين تجاوزت 14 مليون ريال.

تستر وتهرب

وسأل المراسل أحد المخالفين قائلًا له: “هل استخرجت رخصة مهنية”، فرد الرجل “لا لا ما فيه.. تقدمنا بس يطلع في السيستم (رفض)”، ونتيجة لذلك يحظر عليه العمل.

وأظهرت لقطة أخرى، مأمور الضبط وهو يسأل أحد المخالفين قائلًا له “أين رخصة مزاولة مهنة الذهب؟”، حيث تهرب الرجل من الرد.