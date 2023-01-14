مداهمة التوطين تفضحهم.. متخفون بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الذهب

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وثقت قناة “الإخبارية”، لحظة ضبط عدد من المخالفين المتخفين بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الرياض.
فيديو | مداهمة التوطين تفضح التستر .. متخفون بعباءة المستثمر السعودي في أسواق الرياض.. ضاربين بشروط التوطين عرض الحائطقد يهمّك أيضاً
التفاصيل في تقرير مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي#نشرة_النهار pic.twitter.com/wWIOIMjydd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2023
وأظهر مقطع الفيديو، لحظة ضبط عدد من المتسترين في أحد أكبر أسواق الذهب بالرياض والذين لا يمتلكون رخصة مهنية.
وقال مراسل “الإخبارية”، إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر نفذ أكثر من 127 ألف جولة رقابية تشاركية شملت كل مناطق المملكة، لافتًا إلى أن الغرامات على المخالفين تجاوزت 14 مليون ريال.
وسأل المراسل أحد المخالفين قائلًا له: “هل استخرجت رخصة مهنية”، فرد الرجل “لا لا ما فيه.. تقدمنا بس يطلع في السيستم (رفض)”، ونتيجة لذلك يحظر عليه العمل.
وأظهرت لقطة أخرى، مأمور الضبط وهو يسأل أحد المخالفين قائلًا له “أين رخصة مزاولة مهنة الذهب؟”، حيث تهرب الرجل من الرد.