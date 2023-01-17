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بعد تتويج التانجو بمونديال 2022

مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا

2023-01-17 الساعة 10:49
مدرب الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا
المواطن - محمد سمعه

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أوضح الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أن مواطنه ليونيل ميسي أفضل من الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا بالنسبة له.

إنجازات ميسي تتفوق على مارادونا

ونجح ميسي في أن يفوز بكل البطولات الممكنة في عالم كرة القدم حيث ساهم في فوز منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخ راقصي التانجو، كما حقق من قبل ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين بجانب الفوز بالدوري الإسباني والفرنسي، عكس مارادونا الذي قاد بلاده للفوز بلقب مونديال 1986 ولم ينجح في حصد كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.

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سكالوني ومارادونا

وتحدث سكالوني قائلًا لـ راديو كوبي الإسباني: ” مارادونا كان عظيمًا لكنني سأختار ليونيل ميسي هو الأعظم في مر العصور قياسًا لما حققه من نجاحات”.

ميسي ومارادونا

ألقاب منتخب الأرجنتين مع سكالوني

جدير بالذكر أن ليونيل سكالوني تولى تدريب منتخب الأرجنتين في عام 2018، وساهم في فوز منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا عام 2021 على حساب منتخب البرازيل بعد غياب دام 28 عامًا وقتها، بجانب الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، والفوز بكأس أوروبا أمريكا الجنوبية، حيث هزم المنتخب الإيطالي بثلاثية دون رد وتُوج باللقب.

وكان مارادونا قبل أعوام سبق له وأن انتقد ليونيل سكالوني، حيث قال بإنه لا يصلح لتدريب منتخب الأرجنتين قبل خمس سنوات من الآن، حيث تولى سكالوني في 2018 مهمة تدريب التانجو خلفًا للمدرب خورخي سامباولي آنذاك.

 

ميسي وسكالوني
ميسي وسكالوني

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