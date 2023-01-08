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مدرب الاتحاد مستاءً : هذا القرار كلفني الخسارة من الهلال

2023-01-08 الساعة 11:06
مدرب الاتحاد مستاءً : هذا القرار كلفني الخسارة من الهلال
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، السبب وراء خسارته أمام الهلال في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الخميس الماضي.

ونشر حساب قناة SSC جزءًا من المؤتمر الصحفي للمدرب سانتو حيث قال: “قرار عدد الأجانب كلفني الهزيمة، بسبب هذا القرار قررت استبعاد برونو هنريكي من قائمة العميد للمباراة، وهذا بعثر أوراق الفريق أمام الهلال”.

وأضاف سانتو: “دائمًا بسبب المباريات وظروفها اتخذ قرارات مختلفة ولكن سنرى ماذا سيحدث بالمباراة المقبلة”.

وكان النيجيري أوديون إيغالو سجل هدف فوز الهلال في العميد.

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