مدرب الاتحاد مستاءً : هذا القرار كلفني الخسارة من الهلال

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كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، السبب وراء خسارته أمام الهلال في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الخميس الماضي.
سانتو بعد الخسارة بالكلاسيكو⏬قد يهمّك أيضاً
"قرار عدد الأجانب جعلني استبعد هنريكي من المباراة.. وأنا حزين لذلك"#راوند_اب | #الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/4wHycp5MLG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 8, 2023
ونشر حساب قناة SSC جزءًا من المؤتمر الصحفي للمدرب سانتو حيث قال: “قرار عدد الأجانب كلفني الهزيمة، بسبب هذا القرار قررت استبعاد برونو هنريكي من قائمة العميد للمباراة، وهذا بعثر أوراق الفريق أمام الهلال”.
وأضاف سانتو: “دائمًا بسبب المباريات وظروفها اتخذ قرارات مختلفة ولكن سنرى ماذا سيحدث بالمباراة المقبلة”.
وكان النيجيري أوديون إيغالو سجل هدف فوز الهلال في العميد.