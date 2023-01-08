مدرب العراق: سعيد بالأداء ونسعى لمعالجة السلبيات

أكد المدير الفني لمنتخب العراق، خيسوس كاساس أنه يسعى لمعالجة السلبيات خلال الفترة المقبلة، متمنيًا دعم الجماهير بأعداد كبيرة لتحفيز اللاعبين.

العراق تواجه السعودية غدًا

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مباراة السعودية ضد العراق، يوم غد الاثنين عند الساعة 7:15 مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس الخليج العربي “خليجي 25”.

تعليق كاساس

وقال كاساس في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد العراق: “سعيد بأداء الفريق، لم نفز ولدينا الرغبة، ولكن الخصوم أيضًا تؤدي، وتطمح للفوز لدينا سلبيات، مثل بعض البطء ونعمل على معالجة السلبيات”.

وتابع: “غير متفق أن الخسارة مثل التعادل، علينا تغيير الثقافة، سنحاول صنع خطورة أكثر من مباراة عمان في افتتاح خليجي 25، المشروع ليس آليًا، لن نكون الأفضل في العالم إذا فزنا ولا الأسوأ إذا خسرنا”.

وبشأن تقدم أعمار لاعبي العراق، قال: “لا أنظر إلى عمر اللاعب المهم الأداء، كان لدينا في إسبانيا راموس 36 عامًا، ومركز صانع اللعب لا أرى فيه مشكلة، لدينا بايش، جبار، حسن وعلاء عباس، يمكنه التأخر أيضًا، سعيد بكل اللاعبين”.

وأضاف: “أستطيع أن أعد بالعمل، وأعطي كل وقتي وجهدي لخدمة الفريق، وكذلك اللاعبون، لم يظهر أحد منهم متكاسلًا في اللقاء الأول، اللاعبون وأنا نعدكم بالعمل لإسعاد الجمهور العراقي”.

وبشأن تصريحات الجانب السعودي بقدرته على الفوز، قال كاساس: “من الطبيعي أن يدافع عن لاعبيه، لديهم لاعبون صغار، حققوا بطولتين، وكذلك لاعبون كبار، هم المتشابهون معنا في طريقة اللعب، لن تكون مباراة سهلة أبدًا”.

ووجه كاساس رسالة إلى جمهور العراق، قائلًا: “أتمنى المساندة في كل دقيقة، وأن يكون لديهم الحماس مثلنا، والابتعاد عن كل ما هو سلبي، الفوز لفريق واحد، ولكن هذا لا يعني الفشل، الفشل انعدام الرغبة في الفوز، وهذا لم يحدث إلى الآن”.

ضرغام يسعى للفوز

وفي السياق ذاته، علق نجم منتخب العراق، ضرغام إسماعيل، قائلًا: “عازمون على الفوز غدًا، مباراة مهمة جدًا لإسعاد الجماهير”، مشددًا على أهمية تواجد الجماهير، حيث إنه يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة.