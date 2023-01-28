مدرب الفيحاء: الاتحاد أفضل فريق سعودي لكننا سنهزمه

تحدث المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الاتحاد مساء غد في نهائي كأس السوبر السعودي.

رسالة مدرب الفيحاء

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ” سنعاني من الغيابات بسبب الإصابات لكننا نثق في أننا سنقدم مباراة قوية، صحيح أننا خسرنا من الاتحاد بثلاثية في دوري روشن، ولكن مباراة الغد مختلفة تمامًا”.

وأضاف رازوفيتش: “الاتحاد هو أفضل فريق سعودي يلعب كرة القدم، وقبل 4 أشهر فزنا بلقب كأس الملك، ونريد غدًا تحقيق لقب آخر”.

أما علي الزقعان لاعب الفيحاء فقال: ” كل شيء جاهز لدينا لمباراة الغد ونريد الفوز وإسعاد جماهيرنا، كما نجحنا في الفوز بكأس الملك من قبل، ونحن تعودنا على اللعب أمام جماهير غفيرة، وجماهير الاتحاد لن تؤثر علينا”.

وسيقود مباراة نهائي كأس السوبر السعودي الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني صاحب الـ44 عامًا، حيث تُقام غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Shahid VIP.

مشوار الفريقين

وكان الفيحاء وصل إلى النهائي، بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد بعد فوزه على النصر بثلاثية مقابل هدف.

ولم يسبق لـ الفيحاء أو الاتحاد الفوز بلقب السوبر السعودي، حيث يتنافس كل منهما للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه.