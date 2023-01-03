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اللاعب البرتغالي يُمثل أصفر الرياض حتى 2025

مدرب النصر: رونالدو إضافة لنا وأتمنى استمتاعه باللعب معنا

2023-01-03 الساعة 8:21
مدرب النصر: رونالدو إضافة لنا وأتمنى استمتاعه باللعب معنا
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، سعادته بإتمام التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كصفقة انتقال حر.

وتحدث جارسيا في المؤتمر الصحفي قائلًا: ” كريستيانو رونالدو مثال للجميع ، هدفي بالنسبة له هو أن يكون سعيدًا ، أريده أن يستمتع باللعب مع النصر والفوز معنا”.

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تصريحات جارسيا

وتابع المدرب الفرنسي: “سيكون لدينا وقت للحديث مع النجم البرتغالي لوضع خطتنا من أجل خدمة الفريق في الفترة المقبلة، وهي صفقة تاريخية أن ينضم لنا النجم البرتغالي، ونحن هنا لتحقيق الفوز”.

كريستيانو رونالدو والنصر

وفي وقت سابق، أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الجديد على أن انضمامه لأصفر الرياض كان أفضل قرار اتخذه مؤخرًا.

وتحدث رونالدو في المؤتمر الصحفي في ملعب ” مرسول بارك” قبل قليل قائلًا: ” انضمامي إلى النصر كان أفضل قرار اتخذته وأسرتي دعمتني وسعيدة بالقدوم إلى الرياض”.

وأضاف: “جئت إلى النصر لأفوز وأحطم أرقامي القياسية، وسعيد بمعرفة ثقافة النادي والمملكة، وسعيد أيضًا بالترحيب السعودي بي منذ وصولي أمس، هذا شيء رائع ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق والجماهير”.

وتابع رونالدو: ” المنتخب السعودي لعب بشكل جيد في كأس العالم بقطر، لا شك أن الدوري السعودي دوري تنافسي وصعب ولكنني جاهز لكل التحديات، وأتمنى المشاركة بعد غد لو سمح لي المدرب”.

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