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عقب الفوز على المنتخب السعودي أمس

مدرب عُمان: طريقة واحدة أهلتنا لنصف نهائي كأس الخليج

2023-01-13 الساعة 12:29
مدرب عُمان: طريقة واحدة أهلتنا لنصف نهائي كأس الخليج
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عُمان عن الطريقة الوحيدة التي ساهمت في تأهل فريقه لنصف نهائي كأس الخليج المقامة حاليًّا بمدينة البصرة العراقية.

وتحدث إيفانكوفيتش بعد الفوز على المنتخب السعودي مساء الخميس قائلًا: “الهدوء كان سلاحنا للتأهل، أنا أثق كثيرًا في لاعبي منتخب عُمان، ونطبق الخطط بشكل جيد، ولكل مباراة وضع خاص”.

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وأضاف إيفانكوفيتش: “نحاول أن نكون في قمة هدوئنا ولكل مباراة وضع خاص”.

مباراتا الجمعة بـ كأس الخليج

وتُختتم اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات في بطولة خليجي 25، بإقامة مباراتين في المجموعة الثانية.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي البحرين والكويت اليوم في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب البصرة الدولي في العراق.

السعودية وعمان في خليجي 25
جانب من المباراة – المصدر@SaudiNT

بينما المباراة الثانية ستكون بين فريقي قطر والإمارات وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الميناء.

وكانت مباريات الجولة الثالثة في بطولة كأس الخليج، انطلقت مساء أمس الخميس بمواجهتي “العراق واليمن” و”السعودية وعمان”، حيث فاز منتخب العراق على اليمن بخماسية دون رد، بينما فاز المنتخب العماني على المنتخب السعودي بثنائية مقابل هدف.

احتفال منتخب عمان بالتأهل - كأس الخليج - خليجي 25

وستنطلق مباريات دور الأربعة في بطولة كأس الخليج، يوم الاثنين المقبل بمباراتين حيث يواجه منتخب العراق ثاني المجموعة الثانية، بينما يواجه منتخب عمان أول المجموعة الثانية.

ويُقام النهائي يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

احتفال منتخب عمان بالتأهل - كأس الخليج - خليجي 25

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