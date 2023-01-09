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أثناء مباراة الفريق مع قاديش

مدرب فالنسيا يستعين بالكلاب والتكنولوجيا لإحباط سرقة منزله

2023-01-09 الساعة 12:16
مدرب فالنسيا يستعين بالكلاب والتكنولوجيا لإحباط سرقة منزله
المواطن - فريق التحرير

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أحبط المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو محاولة سرقة استهدفت منزله، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية، أمس الأحد.

نظام تقني

واعتمد غاتوزو في مباغتة اللصوص على نظام تقني متقدم للحماية وكذلك كلاب حراسة.

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وبحسب وسائل الإعلام، هاجمت مجموعة من اللصوص منزل النجم الإيطالي السابق والمدير الفني لفريق فالنسيا قرب المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وذلك أثناء مباراة الفريق مع قاديش، ضمن دوري منافسات الدوري الإسباني، الجمعة.

وتبدو محاولة السرقة جزءًا من اتجاه شائع يعمد فيه المجرمون إلى متابعة جدول المباريات للاعبين والمدربين، ويستهدفون في أثنائها منازلهم.

جرائم سرقة

وعلى سبيل المثال، تعرض منزل النجم الفرنسي في ريال مدريد كريم بنزيما للسرقة مطلع عام 2022، خلال مشاركته في مباراة لفريقه.

وفي حينها ذكرت تقارير أن اللصوص استغلوا مشاركة بنزيما في اللقاء وغيابه عن المنزل وسرقوا أشياء عدة، ولم يكشف عن طبيعتها حتى الآن أو المبالغ المالية المسروقة.

وليس بنزيما فحسب من تعرض منزله للسرقة، إذ طال الأمر ألفارو موراتا وداني كارفاخال وسامو كاستييخو.

لكن في حالة غاتوزو كان الوضع مختلفا، إذ إن المدرب الإيطالي كان مستعدًّا لمثل هكذا احتمالات.

وركب غاتوزو أحدث نظام أمني في منزله، بما يشمل أجهزة إنذار وكاميرات فيديو وأدوات استشعار، وفوق ذلك كله، وضع كلبي حراسة في حالة تأهب، تمكنا من طرد اللصوص بعيدًا عن المنزل.

وتدرس الشرطة الإسبانية حاليًّا الفيديوهات من أجل تتبع اللصوص والقبض عليهم.

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