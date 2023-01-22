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مدني الرياض يخمد حريقًا بسطح مبنى تجاري

2023-01-22 الساعة 2:19
مدني الرياض يخمد حريقًا بسطح مبنى تجاري
المواطن - فريق التحرير

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باشر فريق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأحد، إخماد حريق في سطح مبنى تجاري خاضع لأعمال الصيانة.

حريق سطح مبنى

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، “أخمد مدني الرياض حريقًا في سطح مبنى تجاري خاضع لأعمال الصيانة، ولا إصابات”.

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ونشرت المديرية العامة عدة صور توثق جهود رجالها خلال إخماد الحريق.

وتباشر دومًا المديرية العامة للدفاع المدني، أعمال إخماد الحرائق، باذلة قصارى جهودها من أجل حفظ وسلامة المواطنين.

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