جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف متعاونين استبعاد خالد الغنام يثير التساؤلات حول مصيره مع النصر إلزام جميع ناقلي البضائع على الطرق البرية بتطبيق وثيقة النقل الإلكترونية مواطن بحوزته 134 كجم من القات في قبضة الأمن سماحة المفتي: إحراق المصحف بالسويد استفزاز ويؤجج الفتن والتطرف مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا النصر يستهدف الفوز الـ12 ضد الاتفاق مدني الرياض يخمد حريقًا بسطح مبنى تجاري مؤشر قوي بانفتاح المملكة على التعامل بعملات غير الدولار حكام مباراتي اليوم في دوري روشن
باشر فريق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأحد، إخماد حريق في سطح مبنى تجاري خاضع لأعمال الصيانة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، “أخمد مدني الرياض حريقًا في سطح مبنى تجاري خاضع لأعمال الصيانة، ولا إصابات”.
ونشرت المديرية العامة عدة صور توثق جهود رجالها خلال إخماد الحريق.
وتباشر دومًا المديرية العامة للدفاع المدني، أعمال إخماد الحرائق، باذلة قصارى جهودها من أجل حفظ وسلامة المواطنين.