مدني الرياض يخمد حريقًا محدودًا في محل بمجمع تجاري

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أخمد الدفاع المدني في الرياض، اليوم الجمعة، حريقًا محدودًا نشب في محل بمجمع تجاري بحي الغدير، دون وقوع أي إصابات.
ونشر حساب الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورًا لعملية إخماد الحريق.