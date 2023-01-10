مدني ‎القصيم ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية

محمد بن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرًا لعام 2022 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة إلى 8.6% في نوفمبر أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق توقعات بهطول أمطار على الطائف ومركزي الهدا والشفا حتى المساء مذكرة تفاهم لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار ليلة موسيقية تجمع 3 نجوم كبار في بوليفارد رياض سيتي كمامة جديدة تحافظ على سرية مكالماتك
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إنقاذ شخصين، احتجزا في سيل بأحد الأودية.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني القصيم أنفذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، وهما بصحة جيدة – ولله الحمد.
وفي وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة المجازفة بعبور الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة.