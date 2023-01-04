مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن رجالها بالمدينة المنورة، باشرت بلاغًا بشأن احتجاز 3 أشخاص داخل مركبة.

وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها أنه تم إخراجهم وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.

وباشر مدني المدينة المنورة أيضًا في وقت سابق، بلاغ احتجاز شخص داخل مركبة، تم إنقاذه وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

المجازفة بعبور الأودية

يذكر أن الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، نبهتا في وقت سابق، بأن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.

وأهاب الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بجميع المواطنين التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.