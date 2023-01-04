Icon

تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا Icon الشباب في اختبار صعب ضد الوحدة Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية Icon توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة Icon مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة Icon محمد العويس يترقب المشاركة أساسيًا Icon سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم إخراجهم بصحة جيدة

مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة

2023-01-04 الساعة 2:27
مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن رجالها بالمدينة المنورة، باشرت بلاغًا بشأن احتجاز 3 أشخاص داخل مركبة.
وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها أنه تم إخراجهم وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.
وباشر مدني المدينة المنورة أيضًا في وقت سابق، بلاغ احتجاز شخص داخل مركبة، تم إنقاذه وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

المجازفة بعبور الأودية

يذكر أن الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، نبهتا في وقت سابق، بأن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.

وأهاب الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بجميع المواطنين التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.

قد يهمّك أيضاً
Img

النصر يستعيد الصدارة بفوز ثمين ضد الخليج

Img

التعرض للهواء البارد لا يسبب العصب السابع

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم