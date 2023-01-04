مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة

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يذكر أن الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، نبهتا في وقت سابق، بأن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.
وأهاب الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بجميع المواطنين التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.