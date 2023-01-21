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خرج بصحة جيدة

مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر

2023-01-21 الساعة 3:25
مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني في بيشة، مساء أمس الجمعة، إخراج مواطن سقط في بئر عميقة.

إخراج المواطن بصحة جيدة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني بيشة تمكن من إخراج مواطن سقط في بئر ، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صوراً وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في إخراج المواطن من داخل البئر.

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