جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة النصر في ورطة قبل مواجهة الاتفاق مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر الشؤون الإسلامية تُتيح التسجيل في وظائف الأئمة والمؤذنين صحة الرياض: 5 نصائح للوقاية من النزلات المعوية حكام مباراة الوحدة ضد الطائي مباراتان غدًا في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن الإطاحة بـ 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف تجمع حائل الصحي يعلن عن وظائف شاغرة تشكيل مباراة الأهلي والزمالك المتوقع
باشرت فرق الدفاع المدني في بيشة، مساء أمس الجمعة، إخراج مواطن سقط في بئر عميقة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني بيشة تمكن من إخراج مواطن سقط في بئر ، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صوراً وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في إخراج المواطن من داخل البئر.