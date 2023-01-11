مدني عسير ينفذ فرضية حريق في مستشفى

أجرت قوات الدفاع المدني بمنطقة عسير فرضية حريق في أحد المستشفيات الخاصة؛ لرفع الجاهزية والتنسيق بين المديرية والقطاعين الحكومي والخاص.

وقالت المديرية في تغريدة على موقع تويتر: مدني عسير ينفذ فرضية حريق في أحد المستشفيات الخاصة؛ لرفع الجاهزية والتنسيق بين المديرية والقطاعين الحكومي والخاص.

ونشرت المديرية لقطات مصورة توثق التجربة.

جهود مستمرة

في وقت سابق، أنقذ رجال المدني رجلًا وامرأة من حريق في منزل بحي المزروع بالقطيف.

وقالت المديرية على موقع تويتر: أنقذ مدني القطيف رجلًا وامرأة إثر حريق في منزل بحي المزروع، وهما بصحة جيدة- ولله الحمد.

ووثق المدني الحادث بلقطات عبر موقع تويتر، حيث أظهرت الصور تفاني قواته في التعامل مع الحوادث الخطرة.

في وقت سابق، نجح المدني في إنقاذ امرأة وطفل جراء حريق منزل بحي البادية بالدمام.

وقال المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنقذ مدني الدمام امرأة وطفلًا نتيجة حريق في منزل بحي البادية، وهما بصحة جيدة- ولله الحمد.