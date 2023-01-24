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تمزج بين الثقافة والتاريخ والمغامرة

مدن عربية ضمن أفضل وجهات السياحة بعام 2023

2023-01-24 الساعة 11:26
مدن عربية ضمن أفضل وجهات السياحة بعام 2023
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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جاءت مدينتان عربيتان ضمن الوجهات السياحية الأفضل في عام 2032، حيث إنها تجمع بين الثقافة والرقي والحضارة والجمال؛ ما جعلها نقطة جذب سياحي حول العالم.

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دبي الأفضل

وتصدرت مدينة دبي، قائمة وجهات السفر الأكثر شهرة عالمياً لعام 2023، وفقاً لتصنيف شركة “TripAdvisor” المتخصصة في السياحة والسفر.

وكانت دبي واحدة من بين مدينتين عربيتين في قائمة أكثر 10 الوجهات شهرة في عام 2023، وقال الموقع المختص بالسفر والسياحة إن دبي وجهة تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ والمغامرة والتسوق والترفيه على مستوى عالمي.

تجربة ممتعة

ويمكن خلال زيارتها مشاهدة عروض أوبرا دبي، والاستمتاع بتجربة مثيرة أعلى برج خليفة وقضاء فترة ما بعد الظهيرة على طول خور دبي لاستكشاف أسواق الذهب والمنسوجات والتوابل. وإذا كنت تبحث عن الإثارة، يمكنك أن تطفو فوق الكثبان الصحراوية عبر منطاد هوائي، أو القفز بالمظلات فوق نخلة جميرا.

عواصم أوروبية

فيما حلت بالي الإندونيسية بالمرتبة الثانية في القائمة، بينما جاءت لندن، كأول عاصمة أوروبية في القائمة بالمركز الثالث.

أما العاصمة الإيطالية، روما، فجاءت في المركز الرابع، تلتها باريس خامسًا، لتأتي كانكون في المرتبة السادسة، وهي مدينة ساحلية في المكسيك. وفي المركز السابع، حلت جزيرة كريت اليونانية.

المدينة الحمراء

وكانت مراكش المغربية ثاني مدينة عربية في القائمة التي ضمت أكثر الوجهات شهرة لعام 2023، وتعد المدينة الحمراء في مراكش مكانًا ساحرًا مليئًا بالأسواق والحدائق والقصور والمساجد، وسميت بالحمراء نظرًا لأن معظم مبانيها التاريخية غنية بالألوان المتعددة بخاصمة الأحمر.

ويمكن الاستمتاع بتجربة سفر رائعة في المدينة المغربية عبر استكشاف الساحات والأزقة المتعرجة للمدينة التاريخية، كما يمكنك العثور على الهدوء الداخلي في حديقة Jardin Majorelle الهادئة أو الاستمتاع بجمال المساجد التاريخية في المدينة.

إسطنبول الجميلة

وحلت جمهورية الدومنيكان، في أمريكا اللاتينية في المرتبة التاسعة، فيما اختتمت إسطنبول، قائمة أشهر الوجهات للعام الجاري، وتتميز المدينة التركية بأنها تضم الكثير من الثقافات. وعلى مر القرون، أضافت العديد من الثقافات بصماتها إلى هذه القطعة الثمينة من الأرض التركية، فيمكنك تجربة هذه التأثيرات التاريخية من خلال واجهات المحال التجارية بإسطنبول.

ومن أشهر الأماكن التاريخية الإسلامية في إسطنبول حي السلطان أحمد، وكذلك تجد الأناقة الأوروبية في حي بيوغلو الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، كما تجد آخر صيحات الموضة في نيشانتاشي، ومجتمع المقاهي النابض بالحياة في كاديكوي، وكل من يسافر إسطنبول يستمتع بكونها مدينة ذات أوجه متعددة.

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