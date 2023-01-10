مدير تعليم الرياض يوجه رسالة شكر للمعلمة نجلاء الثميري

توجه د. حسن بن محسن خرمي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، بالشكر للمعلمة نجلاء بنت عبد العزيز الثميري إحدى معلمات ثانوية عرقة؛ بعد فوزها بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز.

رسالة فخر واعتزاز

وقال حسن بن محسن خرمي، في مقطع فيديو نشرته إدارة تعليم الرياض في رسالة شكر وتقدير: “بكم نفخر .. وبإنجازاتكم نباهي.. رسالة شكر وتقدير للزميلة نجلاء بنت عبد العزيز الثميري إحدى معلمات ثانوية عرقة؛ بعد فوزها بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز في دورتها 25.