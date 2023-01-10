مدير تعليم الرياض يوجه رسالة شكر للمعلمة نجلاء الثميري

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توجه د. حسن بن محسن خرمي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، بالشكر للمعلمة نجلاء بنت عبد العزيز الثميري إحدى معلمات ثانوية عرقة؛ بعد فوزها بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز.
شكر وتقدير |
"بكم نفخر .. وبإنجازاتكم نباهي"
مدير #تعليم_الرياض يوجّه رسالة شكر وتقدير للزميلة نجلاء بنت عبد العزيز الثميري إحدى معلمات ثانوية عرقة؛ بعد فوزها بجائزة #حمدان_بن_راشد للأداء التعليمي المتميّز في دورتها 25.#فخر_الرياض pic.twitter.com/rddKavlfpFقد يهمّك أيضاً
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) January 10, 2023
وقال حسن بن محسن خرمي، في مقطع فيديو نشرته إدارة تعليم الرياض في رسالة شكر وتقدير: “بكم نفخر .. وبإنجازاتكم نباهي.. رسالة شكر وتقدير للزميلة نجلاء بنت عبد العزيز الثميري إحدى معلمات ثانوية عرقة؛ بعد فوزها بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز في دورتها 25.